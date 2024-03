La Famiglia danzante incanta a 'Di buon mattino' su Tv 200

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Famiglia Danzante, composta da Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, è un fulgido esempio di talento, passione e dedizione nell'arte della danza. Radicati a Tirrenia, ma con forti legami con Merano grazie alle origini meranesi della madre Irene, il loro palcoscenico si estende ben oltre i confini geografici, portando emozioni e messaggi profondi ovunque vadano. Con grazia e maestria, questa famiglia trasmette attraverso le loro straordinarie esibizioni una gamma di emozioni che vanno dall'incanto alla riflessione profonda. Ogni passo, ogni movimento è carico di significato, creando un'esperienza coinvolgente per il pubblico che li applaude calorosamente. Dopo aver portato il loro talento in giro per l'Italia in numerosi eventi di rilievo e aver conquistato il pubblico televisivo con esibizioni straordinarie a "Tu si Que Vales" su Canale 5 e a "Dalla Strada al Palco" su Rai 2, condotto da Nek, la Famiglia Danzante ha recentemente fatto la sua comparsa nel programma televisivo "Di Buon Mattino", trasmesso su Tv 2000. Qui, Irene Cannata e Niccolò Gaggio hanno presentato una performance commovente, creata lo scorso maggio per una coppia di sposi, raccontando con grazia e poesia l'amore di questa coppia attraverso il linguaggio universale della danza. La coreografia, dolce e toccante, si è conclusa con un lungo bacio danzante, suscitando l'emozione e l'ammirazione del pubblico. Dopo l'esibizione, i presentatori Grazia Serra e Giacomo Avanzi hanno intervistato Irene e Niccolò, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà della Famiglia Danzante. Con entusiasmo e passione, Irene e Niccolò hanno raccontato di come la loro avventura sia iniziata spontaneamente con la nascita dei loro figli, sottolineando come essere una Famiglia Danzante sia anche un modo per educare i propri figli, insegnando loro l'importanza di prendersi delle responsabilità e di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi, tutto in modo naturale e senza sacrifici. Per la coppia di danzatori tirrenesi, narrare storie attraverso il movimento è una missione fondamentale durante i loro spettacoli. Ogni esibizione diventa un'esperienza indimenticabile, trasformando ogni evento in un momento di pura magia e coinvolgimento. Tuttavia, è anche un dovere per loro affrontare tematiche importanti, come la violenza sulle donne. Lo hanno dimostrato con una performance di forte impatto contro la violenza sulle donne eseguita più volte per le strade di Merano che ha ricevuto applausi e apprezzamenti dalla comunità. Irene e Niccolò hanno inoltre parlato del prossimo evento di cui saranno ospiti d'onore il 4 maggio alle ore 20.00, uno spettacolo a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ospitato dalle Fonderie Limone di Moncalieri. Questo evento benefico ha lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per combattere questa malattia genetica diffusa in Europa, e conta sul patrocinio del Comune di Moncalieri e dell’ASL 5, coinvolgendo gli allievi delle più prestigiose scuole di danza di Moncalieri. "E' stato un grande onore per noi essere invitati a parlare della nostra danza e soprattutto della nostra famiglia in questa trasmissione, per i contenuti e i valori etici che trasmette", hanno dichiarato i due ballerini, che sono anche l'anima della Scuola di Danza Amarindance a Calambrone da 13 anni, offrendo corsi per bambini, ragazzi e adulti. Concludendo, la Famiglia Danzante continua a emozionare e a sorprendere il pubblico con le sue straordinarie performance. Non ci resta che seguire con interesse le loro prossime esibizioni. Per maggiori informazioni sui prossimi spettacoli o sulle lezioni di danza, è possibile contattare il 3337120507