La famiglia danzante incanta il pubblico con la sua magia

Dopo aver incantato il pubblico televisivo con le loro esibizioni a "Tu Si Que Vales" su Canale 5, a "Dalla Strada al Palco" su Rai 2 e nel programma televisivo "Di Buon Mattino" trasmesso su Tv 2000, la Famiglia Danzante è tornata sulla scena regalando al pubblico nuove e coinvolgenti performance. La Famiglia Danzante, residente a Tirrenia ma da anni in viaggio per l'Italia con le sue performance emozionanti, è composta da Irene Cannata, Niccolò, Angelo (13 anni) e la piccola Agnes (5 anni) Gaggio. Con la loro straordinaria passione per la danza e il legame familiare che li unisce, continuano a sorprendere il pubblico, trasmettendo messaggi profondi e dimostrando una straordinaria capacità di unire arte e amore in ogni esibizione. Sabato 4 Maggio, durante l'evento Prendifiato Dance Edition alle Fonderie Limone di Moncalieri (TO), la Famiglia Danzante ha conquistato il pubblico presentando la coreografia "Inchiostro Bianco". Accanto alle scuole di danza locali, hanno contribuito a sostenere la ricerca sulla Fibrosi Cistica, portando la loro magia sul palco e ricevendo numerosi applausi e acclamazioni. Domenica 5 Maggio, al Teatro Goldoni di Livorno, la Famiglia Danzante ha riproposto la coreografia "Inchiostro Bianco" durante il Gala "Sulle ali della Danza", organizzato da Interdanza. Oltre alla Famiglia Danzante, l'evento ha visto la partecipazione di Toon Lobach, ballerino di fama internazionale, insieme ad altri super ospiti come Laura Boltri, Maikel Nunez, Greta Chiarioni e Niccolò Schiavo del Balletto di Verona e IC Dance Company diretta da Ivan Cignetti, oltre che alle scuole di danza del territorio. La nuova coreografia "Inchiostro Bianco", portata in scena da Irene, Niccolò, Angelo e Agnes, cattura l'essenza del loro amore. Non evoca solo la purezza e l'innocenza dei ricordi d'infanzia, ma riflette anche la fluidità e la forza del legame che hanno condiviso nel corso degli anni. È un ode alla loro storia d'amore, ricca di momenti indimenticabili che continueranno a scrivere insieme. Per la coppia di danzatori tirrenesi, narrare storie attraverso il movimento è una missione fondamentale durante i loro spettacoli. Ogni esibizione diventa un' occasione per trasmettere messaggi. "È stato un grande onore per noi essere invitati in questi due eventi così importanti", hanno dichiarato i due ballerini, che sono anche l'anima della Scuola di Danza Amarindance a Calambrone da 13 anni, offrendo corsi per bambini, ragazzi e adulti. Con queste nuove e coinvolgenti esibizioni, la Famiglia Danzante continua a lasciare il segno nel mondo della danza, regalando emozioni al pubblico. La bellezza e l'importanza di portare sulla scena tutta la famiglia trasmette un messaggio di amore e unione che ha reso le loro performance ancora più speciali e coinvolgenti. Per maggiori informazioni sui prossimi spettacoli o sulle lezioni di danza, è possibile contattare il 3337120507.