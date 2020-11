La cantante toscana La Luna con Vladimir Luxuria nel progetto contro il bullismo 'Tuo Amante'

E' il nuovo singolo di La Luna, 'Tuo Amante', in collaborazione con Vladimir Luxuria che ci racconta: "Ho vissuto sulla mia pelle la sofferenza del bullismo, la cattiveria altrui e l'indifferenza degli altri: sono sopravvissuta alla violenza, al dileggio, all'accerchiamento e vorrei che nessun adolescente debba più passare tra le forche caudine del bullismo. Anche una canzone, un testo e un video possono contribuire a sensibilizzare la società a essere ancora più attenta su questi temi, per questo con piacere ho partecipato alla realizzazione di questo lavoro fatto con professionalità, convinzione e simpatia".



Questo progetto nasce dall'esigenza della cantautrice toscana La Luna di parlare di una tematica spesso trascurata, la transessualità. "Ho voluto aspettare il giusto momento per dar valore a questo brano - ci racconta - sentivo la necessità di trovare un nome che desse importanza e giustizia a questo argomento ed ho subito pensato a Lei, Vladimir". Questo il link con il video della canzone: https://youtu.be/16F-ev0mZ1A



'Tuo Amante' è un progetto che non si fermerà all'uscita discografica, ma insieme a molte importanti associazioni nazionali farà il giro di molti comuni italiani e scuole secondarie, con interventi presidiati da professionisti con esperienza nel campo della sessualità e della diversità di genere. Vladimir Luxuria oltre che aver prestato la sua immagine per le riprese del videoclip canta insieme a La Luna sul brano stesso. "E' stata una scoperta eccezionale, sia a livello umano che professionale - continua a raccontarci la cantautrice toscana - la caratteristica che più mi ha colpita di lei è stata la sua curiosità, sintomo indiscutibile di reale intelligenza".



Il nuovo singolo prende la transessualità come simbolo per affrontare ad ampio raggio tutte le problematiche che seguono la diversità di genere, di qualsiasi diversità si parli, in un mondo che purtroppo invece di progredire sotto questo punto di vista sta tornando indietro e che ogni giorno porta testimonianze di violenza e discriminazione.



Il brano è stato prodotto da Alex Marton, ormai da anni a fianco di Luna e al suo gruppo musicale composto da Alessio Dell'Esto e Gabriele Bazzechi.

Il videoclip è stato realizzato e diretto dalla Deorb Films. Molti professionisti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto: Gianluca Procaccini, Silvia Manganelli, Irene Lorenzi, Luigi di Maro, Alice Bertoncini, Benedetta Rustici.



La tematica del bullismo è delicatamente rappresentata nella parte iniziale del videoclip da tre bambini. Dalla metà in poi, fino alla fine del video, ritroveremo quello stesso bambino che da piccolo bullizzava l'amico, rappresentato da Gianluca Quaglierini (noto volto per le sue recenti battaglie politiche), ora cresciuto e cambiato, consapevole dei propri errori passati e presenti, in cerca di quel coraggio che invece Vladimir Luxuria dimostra avere. Questo progetto si rivolge a tutte le categorie e a qualunque fascia di età, con una canzone che ha sonorità elettro-pop e che si esprime con un linguaggio delicato e facilmente comprensibile. Dal 6 novembre 'Tuo Amante' sarà in rotazione sulle radio nazionali e su tutte le piattaforme digitali.

