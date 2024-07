La nautica pisana e il Gombo, la Lega Navale favorevole al confronto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Lega Navale Italiana, esordisce il Presidente della sezione di Pisa, Enzo Meucci, è una associazione di interesse pubblico che ha tra i suoi obiettivi quelli di diffondere l’amore, la cultura, il rispetto del mare, delle acque interne e della natura. Nel rispetto di questi principi si prende atto del dibattito in corso e dell’amarezza suscitata nei cittadini pisani, e non solo, per la mancata possibilità della fruizione delle spiagge del Gombo nel parco di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli dopo 70 anni di costante utilizzo. Purtroppo si deve prendere atto che, non sempre si è fatto un uso rispettoso di questa area così delicata all’interno del parco da alcuni soggetti, pochi in verità, ma che possono creare pericolo, con comportamenti non idonei, all’area e danneggiare quei cittadini che invece hanno rispetto e cura del bene comune D’altra parte si deve anche constatare che quella è un’area il cui uso, ormai consolidato da anni, permette alle piccole imbarcazioni e natanti di avvicinarsi alla costa e di godersi un po' di sole e di spiaggia libera che è diventata sempre più rara sulle nostre coste. Piccole imbarcazioni che rappresentano importanti entrate per la sopravvivenza degli approdi e dell’indotto sulle rive del nostro fiume Arno. Siamo coscienti che il problema è complesso e complicato ma riteniamo che con un confronto aperto, completo e senza ideologismi tra tutti i soggetti interessati possa creare le condizioni per una soluzione duratura e soddisfacente per tutti, fruitori compresi. La sezione di Pisa della Lega Navale Italiana, ha concluso il Presidente, si dichiara sin da subito pronta a mettere a disposizione la propria sede e le proprie competenze al fine di aprire un confronto serrato ma costruttivo tra tutte le componenti amministrative, politiche con particolare riferimento alle autorità marittime per arrivare ad una soluzione concreta e non fantasiosa di questo annoso problema.