La Round Table 76 San Miniato Fucecchio premiata come miglior club della quinta zona per l’anno 2020/2021 e Gianluca Centola premiato come miglior socio della quinta zona per l’anno 20/21

Sabato 10 Luglio si è tenuta la cena del passaggio di consegne per la Round Table Quinta Zona , organizzata dalla Round Table 41 Siena . Durante la cena è stato premiato come miglior club per l’anno con il titolo di “ TAVOLA DELL’ ANNO della V Zona 2020/2021 ” la Round Table 76 San Miniato Fucecchio , per l’impegno e gli obbiettivi raggiunti in questa annata, successivamente è stato premiato come miglior socio per l’anno con il titolo di “ TABLER DELL’ ANNO di V Zona 2020/2021” Gianluca Centola , presidente incoming della Round Table 76 San Miniato Fucecchio , per l’impegno e la dedizione messa in campo negli ideali dell’associazione. Gianluca Centola : è un grande onore ricevere questo premio, questo riconoscimento lo dedico a tutti i Soci della Round Table 76 San Miniato Fucecchio ed a mia moglie Elisa Morini senza il loro supporto non avrei mai raggiunto tali risultati . La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.