La Torre pendente sotto grappa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Torre pendente, in miniatura, in vetro soffiato, finirà sotto grappa. Dopo quasi 40 anni dalla loro prima apparizione torneranno in commercio le bottiglie di grappa Alexander, by Bottega, con all’interno, in vetro, i monumenti, le bellezze e le simbologie delle nostre città. Vedremo sotto grappa il Colosseo, l’Arena di Verona, la Torre di Pisa, le Tre Cime di Lavaredo a ricordare Cortina o, per l’appunto, la torre pendente per Pisa. Un ritorno ad una formula che negli anni ’70 e ’80 contribuì al successo di Bottega, l’azienda trevigiana che oggi è leader nella produzione di vini e distillati che esporta in 145 Paesi del mondo. Le nuove bottiglie verranno commercializzate all’interno dei Bottega Prosecco Bar, una quarantina sparsi per il mondo, soprattutto all’interno dei più trafficati aeroporti dei cinque continenti. Le speciali bottiglie che ricorderanno una delle più conosciute Repubbliche Marinare verranno commercializzate all’interno dei Bottega prosecco Bar, ristoranti-bar sparsi per il mondo, soprattutto nei più grandi aeroporti internazionali. Così Pisa verrà ricordata ovunque e con lei la sua straordinaria torre.