Lavori all'ufficio postale di Riglione: chiuso fino al 30 ottobre

Poste Italiane comunica che da domani, martedì 6 ottobre, al 29 ottobre, l’ufficio postale di Riglione sarà interessato da lavori interni e quindi rimarrà chiuso. Durante il periodo dell’intervento per i cittadini sarà disponibile la sede di Musigliano di Cascina in via Musigliano 85, a Cascina, nei giorni di martedì e mercoledì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ufficio postale di Riglione riaprirà quindi venerdì 30 ottobre con i consueti orari.

