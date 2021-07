Le piccole ballerine del Csi di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo un anno di sosta, le attività sportive organizzate dal Comitato Di Pisa del CSI - Centro Sportivo Italiano - sono ritornate piano piano alla normalità, grazie all’impegno di tutti gli operatori ma soprattutto grazie allo zelo e al fervore del suo Presidente territoriale Alfonso Nardella. Qualche giorno fa si è tenuto il tanto atteso spettacolo di fine anno, a conclusione del corso di danza del Csi di Pisa. Le piccole allieve, avvolte in vestiti di scena bellissimi, si sono esibite al teatro Valgraziosa di Calci, in una serie di coreografie con annessi video scenografici narranti la tematica delle emozioni. Pur non avendo attraversato un anno accademico semplice, la danza ha saputo trionfare comunque, grazie anche alla professionalità, nonché al carisma dell'insegnante Claudia Di Nasso che ha guidato le allieve nelle lezioni online portandole ad un successo più che meritato. L'insegnante che ha seguito le bimbe, come tutti gli altri operatori sportivi del Comitato CSI Pisa, partecipa ogni anno a corsi di formazione e aggiornamento per poter arricchire il proprio bagaglio e migliorare la didattica. Al termine dello spettacolo, i partecipanti all’evento e i loro familiari hanno potuto assistere ad un breve video omaggio a Carla Fracci, una delle più grandi artiste della danza internazionale, che purtroppo ci ha lasciato recentemente. Le attività, ci auguriamo tutti, riprenderanno con il loro iter naturale a settembre.

Per informazioni ulteriori contattare la Segreteria del CSI Pisa in Pisa Via Cisanello 4, tel: 050 571366, email: comitato@csi-pisa.it, con orario dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 di mattina; di pomeriggio 15.00-17.00 sino al 17 settembre prossimo poi sarà 17-19 fino a giugno.