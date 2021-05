Leonardo Vanni nuovo socio della Round Table 76 San Miniato Fucecchio e l’assemblea elettiva ha eletto Gianluca Centola presidente per l’anno sociale 2021/2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 29 Maggio presso la sede sociale si è svolta Assemblea Annuale ed Elettiva della Round Table 76 San Miniato Fucecchio dove è stato eletto Gianluca Centola Presidente; inoltre sono stati eletti Lorenzo Puccinelli Vicepresidente, Leonardo Barletta Corrispondente e Enrico Brotini tesoriere , il Presidente Eletto ringrazia i soci per la fiducia e nomina Federico Pieri segretario ed Alessandro Carli webmaster e si riserva altre nomine da definire da qui all’entrata in carica a Luglio 2021 . Dopo l’assemblea si è svolto un pranzo conviviale ed è stata l’occasione per festeggiare la ripartenza, con la cerimonia d’investitura di un nuovo Tabler (socio) Leonardo Vanni e la presenza di diversi rappresentanti delle Round Table italiane per dare il benvenuto a Leonardo Vanni. Il Presidente Matteo Tagliaferri ringrazia i propri soci per il supporto in questa annata difficile, ma nonostante la pandemia è felice ed orgoglioso per i risultati raggiunti e quelli che si completeranno nel mese di giugno. La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno otto soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.