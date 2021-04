Lo Scudo Polfer di Pisa: "Un saluto ed un ringraziamento al dott. D'Allestro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Giovanni D’Allestro, 45 anni, dopo poco più di quattro anni alla Dirigenza della Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa, ha assunto dal giorno 19 u.s. un nuovo importante incarico alla Direzione dell’Ufficio Immigrazione presso la locale Questura. Nel periodo trascorso al comando della Polfer, effettuando un’attività costante di repressione e prevenzione dei reati commessi in ambito ferroviario, messa in atto con la fattiva collaborazione di tutto il personale, ha conseguito ottimi risultati quali oltre 400 denunciati e circa 100 arresti. Non di meno è stato impeccabile nel delicato coordinamento dell’Ordine Pubblico all’interno dello scalo f.s. di Pisa e nelle stazioni di pertinenza dovuto all’emergenza pandemica per contrastare la movimentazione irregolare dei viaggiatori privi di motivazioni valide agli spostamenti tra comuni e regioni nei molteplici periodi di divieto. Non sono mai mancati inoltre in questi anni, da parte del dr. D’Allestro, la disponibilità al dialogo per un proficuo e costruttivo confronto sui temi sindacali sia verso questa O.S. che verso i dipendenti nei rapporti professionali e personali. Un saluto quindi ed un ringraziamento per quanto fatto alla Sezione di Pisa anche in termini di logistica al fine di migliorare gli ambienti di lavoro ed alla fattiva progettazione di una nuova caserma polifunzionale che auspichiamo possa presto essere realizzata per poter ospitare gli attesi rinforzi, visto la cronica carenza di organico. I nostri migliori auguri per una brillante carriera.

La Segreteria Sezionale Lo Scudo Polfer Pisa

Gallery