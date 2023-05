Logge dei Banchi illuminate di viola per la Giornata Mondiale della Fibromialgia

Il Comune di Pisa aderisce alla Giornata Mondiale della Fibromialgia in programma domani, venerdì 12 maggio. Per l’occasione Logge dei Banchi saranno illuminate di viola per sensibilizzare i cittadini su questa sindrome e sulle condizioni dei pazienti colpiti da fibromialgia.

La Fibromialgia (FM) o Sindrome Fibromialgica è una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. La malattia colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani, principalmente donne, e la fascia di età più colpita va dai 25 ai 55 anni.