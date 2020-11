'Ma dove sono le stelle': il cantautore pisano Valerio Simonelli lancia il suo primo singolo

'Ma dove sono le stelle' è il primo brano inedito di Valerio Simonelli, cantautore, musicista e arrangiatore pisano, insegnante di musica e performer da anni su numerosi palchi con varie formazioni. Attualmente è il front-man, insieme a Marco Forconi, dei Caporali Coraggiosi, unico tributo al live 'Capitani Coraggiosi' di Baglioni e Morandi.

Questo brano inedito, composto insieme all'amico scrittore e illustratore pisano Nicola Gorreri, viene raccontato così dagli autori: "Ma dove sono le stelle, è un addio lungo una vita e tutta una vita in un addio. Accarezzare l’assenza, lisciare il ricordo di lei per non farla andar via dentro di te, come in un infinito “mai più come te".

Alla realizzazione del brano hanno lavorato, tra gli altri, Edoardo Bruni, chitarrista e produttore toscano, pluripremiato con importanti riconoscimenti a livello nazionale, il quale ha curato gli arrangiamenti e suonato tutte le chitarre. Vi è inoltre l’arricchimento del tocco di Virginia Sutera, talentosa violinista, da sempre dedita a progetti tra scrittura e improvvisazione, che vanta importanti collaborazioni tra le quali con Franco Battiato.

Questa uscita è solo la prima di una importante collaborazione tra Valerio Simonelli e la Tilt Music Production di Londra, giacché in calendario sono programmati altri due singoli e la produzione del primo EP, frutto del sodalizio con gli autori Clearco & Piciocchi, residenti in Repubblica Dominicana. 'Ma dove sono le stelle' è uscito il 27 ottobre 2020 in tutti i maggiori Digital Stores.