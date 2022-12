Maratona Telethon 2022: appuntamento in città e provincia con la solidarietà

Anche quest'anno in occasione della maratona Telethon 2022 i volontari saranno presenti a Pisa e provincia per distribuire il cuore di cioccolato, simbolo della Fondazione e raccogliere i fondi necessari a fare avanzare la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare. Domenica 11 dicembre in Corso Italia, di fronte alla farmacia Petri, il giorno 17 e 18 dicembre in Borgo Stretto, di fronte alla chiesa di S. Michele e presso la Domus Mazziniana si svolgerà la vendita benefica.

Inoltre i donatori possono trovare i cuori anche al negozio Principe di Firenze e nelle tabaccherie:

- Sara Renda Viale Gramsci Pisa

- Ghelardi Kety Via Nino Pisano 3

- Marco Tacchi Via Scornigiana

- Della Rocca Ada Viale Michelangelo 5

- Ivan Acerbi Via Giuseppe Garibaldi 87

- Maltinta Cristina Viale della Repubblica 107 Cascina

- Trabacus c/o Centro Commerciale Panorama Pontedera

Aderiscono anche le edicole:

- Edicola Quadernk Santa Maria a Monte

- Edicola Alex Montecavoli

- Edicola Doppia V Ponte a Egola

- Edicola Il Giornalaio Ponsacco

- Edicola Cartofiore Ponsacco

- Tabaccheria Giudy di Uccellatore Giuditta Santa Croce sull'Arno

- Edicola La Coccinella Livorno

- Edicola L'Angolo dei Capricci Cascina

- Edicola di Francesca Caglioni Calcinaia

Come ogni anno è fondamentale la collaborazione dell'Azione Cattolica di Pisa, che con i suoi volontari organizzeranno la distribuzione dei cuori di cioccolata,supportata dall'adesione dell'Azione Cattolica di Terriciola,San Piero a Grado e Ghezzano.