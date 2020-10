Una favola sulla terra rossa: la storia della tennista Martina Trevisan

Grinta da vendere, tanto coraggio e gli occhi pieni di sogni. Martina Trevisan ha conquistato così tutta l'Italia durante la sua avventura al Roland Garros 2020, torneo del Grande Slam di tennis che ha dovuto salutare ai quarti di finale, quando il traguardo della semifinale iniziava a sembrare più di una remota possibilità. La tennista ventiseienne nata e cresciuta tra la Valdera e Santa Croce ha dato vita ad un torneo palpitante, ricco di colpi di scena e smorzate a effetto che hanno fatto scatenare il tifo di parenti, amici e semplici appassionati.

Eppure la strada per arrivare fino alla soglia del penultimo capitolo di uno dei tornei più prestigiosi al mondo non è stata semplice. Già perché Martina si è presentato all'appuntamento di Parigi da numero 159 del circuito mondiale. Non proprio un biglietto da visita da togliere il fiato. Tutta colpa del divorzio che qualche anno fa coinvolse i genitori e sconvolse la vita di Martina e del fratello Matteo, anche lui astro nascente della racchetta azzurra. La giovane tennista arrivò a pesare meno di 50 chili, vittima di un'anoressia che la gettò vicinissima al baratro.

"Mai smettere di crederci e mai pensare che la vita non meriti di essere vissuta": con queste parole Martina ha commentato i successi ottenuti sul campo in terra battuta, riferendosi anche alle avversità affrontate e superate in famiglia negli anni passati. E così set dopo set, battuta dopo battuta, partita dopo partita, Martina non solo è riuscita a superare la fase preliminare del Roland Garros ed entrare nel tabellone principale, ma è riuscita anche ad issarsi fino ai quarti di finale. E poco male se questa avventura è finita: la storia è ancora molto lunga e ci sono moltissime pagine da scrivere ancora. Adesso Martina Trevisan è al numero 89 del mondo ed è la seconda tennista più forte dell'Italia dietro a Camila Giorgi.

"E' stato bellissimo - ha scritto sul suo profilo Facebook all'indomani dell'eliminazione dal torneo francese - si chiude un incredibile capitolo ma il mio libro proseguirà. Continuerò a lavorare duro per avere la possibilità di riprovare queste emozioni. Grazie ad ognuno di Voi per il supporto,eravate lì a gioire e a soffrire insieme a me su ogni punto. Sono sempre i sogni a dare forma al Mondo,credete nei vostri cuori".