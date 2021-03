Marzo delle donne 2021, appuntamento col webinar "Esperienza personale nella gestione della pandemia"

Nel calendario di eventi in programma per il 'Marzo delle Donne 2021', organizzato dal Consiglio cittadino Pari Opportunità del Comune di Pisa, le sezioni pisane delle due associazioni femminili Fidapa BPW (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) e AMMI (Associazione Mogli dei Medici Italiani) e dei due club femminili di servizio Inner Wheel e Soroptimist propongono una riflessione sul tema 'donne e pandemia'.

Per lunedì 15 marzo alle 18, i due club e le due associazioni hanno organizzato in modo congiunto il webinar "Esperienza personale nella gestione della pandemia" a cui parteciperanno Silvia Briani, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana, e Raffaella Bonsangue, vicesindaco del Comune di Pisa con delega alle Pari Opportunità. Sarà possibile seguire l’evento sulla piattaforma Teams scrivendo all’indirizzo: segreteria@eventiinfiore.it.

L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio del Comune di Pisa, nasce dalla volontà comune di Fidapa, Ammi, Inner Wheel e Soroptimist di offrire un proprio contributo al calendario del Marzo delle Donne 2021, come segno di forte collaborazione tra club e associazioni femminili cittadine e messaggio positivo per una ripartenza in cui le donne possono essere risorsa e supporto. Per informazioni: Maria Chiara Masoni, presidente Fidapa, email: fidapapisa@gmail.com.