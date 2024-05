Frana a Volterra: le modifiche al trasporto pubblico

Autolinee Toscane informa che a causa del movimento franoso in atto a Volterra, sono stati attuati alcuni provvedimenti alla circolazione, tra i quali la chiusura di viale Lorenzini SP15 all’altezza di Porta san Felice in Volterra.

Per tale ragione, dalle ore 12 di lunedì 6 maggio e fino al ripristino della regolare viabilità, le corse delle seguenti Linee bus TPL effettuano deviazioni di percorso:

- Linea 1 'San Giusto → Ospedale'. Proveniente da borgo San Giusto, transito da porta San Francesco, via Ricciarelli, Piazza dei Priori, Piazza Martiri, percorso regolare.

- Linea 500 'tratta VOLTERRA → PONTEDERA'. Dal capolinea di piazza Martiri a sinistra in direzione → San Lazzaro, SP68 con prosecuzione in direzione → Roncolla a sinistra su strada statale 439dir in direzione → Pian Dei Gelsi → Pian Dei Gelsi → Molino D’Era, percorso regolare su via Della Bonifica.

- Linea 500 'tratta PONTEDERA → VOLTERRA'. Percorso regolare su via Della Bonifica fino in località Molino d’Era, prosecuzione su strada statale 439dir in direzione → Pian Dei Gelsi → Roncolla, destra SP68 in direzione → San Lazzaro, capolinea di piazza Martiri.

- Linea 501 'tratta SAN LAZZARO – ISTITUTO D’ARTE'. Percorso limitato a porta Sant’Alessandro.

- Linee 780, 790 'tratta PIAZZA MARTIRI – ISTITUTO D’ARTE'. Percorso limitato a piazza Martiri.