Modifiche temporanee alla viabilità per i lavori all'ospedale Cisanello

Tra martedì 28 giugno e sabato 2 luglio, per realizzare opere necessarie all'avanzamento del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Cisanello, saranno temporaneamente apportate modifiche alla viabilità e alle modalità di accesso all’edificio 30.

Dal pomeriggio del 28 giugno fino al 2 luglio sarà chiusa la viabilità tra gli edifici 30 e 31. Dal 29 giugno i mezzi a due ruote non potranno più accedere attraverso l’ingresso 1 bis. Potranno comunque utilizzare i varchi 4 e 6.

Il varco 1 dovrà essere utilizzato solo per accedere alle attività dell’edificio 31 e alle sale di dialisi, ad eccezione del pomeriggio del 29, quando anche gli utenti diretti al sale di dialisi dovranno utilizzare il varco 1 bis e raggiungere le sale di dialisi dall'ingresso 30 C piano terra a mezzo dell'ascensore ubicato nelle immediate vicinanze.

Il 30 giugno, dalle 7:30 alle 19, non sarà disponibile il parcheggio sulla viabilità al piano -1 tra gli edifici 30 e 31. Utenti e associazioni di volontariato potranno parcheggiare nello spazio prospiciente l’ingresso 30 C. Il primo e 2 luglio saranno ripristinati i regolari accessi e i parcheggi, fatti salvi eventuali e brevi disagi alla circolazione.