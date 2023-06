Inaugurata presso il Centro*Pontedera (Via U. Terracini, 1), la mostra fotografica 'Volto manifesto', composta da cinque pannelli con foto di volti umani e allestita negli spazi della galleria dove rimarrà esposta fino ottobre.

La mostra è costituita da scatti di volti veri, reali, non ritoccati, nella loro autentica unicità e nasce dal progetto omonimo, ideato da Lorella Zanardo e Cesare Cantù, fondatori di Nuovi Occhi per i Media. L'iniziativa è sostenuta da Unicoop Firenze e prevede eventi, incontri e mostre fotografiche realizzate con i tanti circoli fotografici del territorio toscano e il sostegno delle sezioni soci Coop.

All'evento di inaugurazione, che si è tenuto questa mattina 27 giugno, hanno partecipato Mattia Belli, assessore all’Ambiente del Comune di Pontedera; Maria Cristina Germani, Presidente Circolo ricreativo e culturale Piaggio; Massimo Pinori, Presidente della Sezione soci Coop Valdera; Liviana Canovai, membro del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, insieme ai tanti fotografi dei circoli fotografici del territorio che hanno realizzato le foto, con il coordinamento di Paolo Cagnacci, docente della Fondazione Studio Marangoni, e di Chiara Ruberti, co-direttrice di Photolux Festival.

Con il progetto 'Volto manifesto', Lorella Zanardo ha concentrato la sua attenzione su quello che ci distingue maggiormente gli uni dagli altri, il volto. Il progetto nasce da una riflessione sul fenomeno di cancellazione dei volti reali, a favore di volti virtuali e artificiali, costruiti digitalmente e omologati a canoni astratti di bellezza che annullano la specificità e l’unicità di ogni volto, fino alla costruzione di un volto unico virtuale. Scopo di Nuovi Occhi per i Media e Unicoop Firenze è la campagna per sensibilizzare il grande pubblico sul volto come risorsa unica e preziosa, da valorizzare e conservare nella sua differenza, varietà e unicità individuale. Una campagna di consapevolezza e condivisione collettiva, a livello nazionale ed internazionale che punta, fra gli obiettivi, a far diventare il volto patrimonio mondiale immateriale dell’Unesco.