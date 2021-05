Mostre temporanee in corso al Museo della Grafica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nelle suggestive sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) sarà possibile visitare le mostre temporanee in corso fino alla fine di maggio.



MOSTRE IN CORSO

"Netsuke. Capolavori dalla Collezione Bresciani"

La mostra rappresenta un’occasione unica per ammirare una selezione dei piccoli, grandi capolavori provenienti dalla collezione di Edda Bresciani, illustre egittologa di fama mondiale e per lungo tempo docente presso l’Ateneo pisano.

I netsuke, piccole sculture di legno o d’avorio prodotte in Giappone tra il XVII e il XX secolo, venivano fissati alla cintura del chimono maschile con la funzione di contrappeso al contenitore di tabacco o altro. Scolpiti in forme spesso di straordinaria fattura, i netsuke raffigurano un’infinità di temi e soggetti, raccontando l’arte e l’artigianato, la cultura e le credenze religiose, insomma la vita nei molteplici aspetti del Giappone nel corso di quasi quattro secoli.

Guarda il video “Netsuke. Capolavori dalla collezione Bresciani”: https://www.youtube.com/watch?v=On8ve6pwdoc



"Dalle Collezioni"

La mostra è dedicata ad alcune delle opere più suggestive della collezione permanente pubblicate nell’ambito della rubrica online Opere, temi, artisti. Costruiamo una mostra virtuale, visibile al seguente link:

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2020/07/opere-temi-artisti-costruiamo-una-mostra-virtuale-giorgio-morandi/



"Olivetti@Toscana.it. Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti"

Dedicata ai personaggi e alle architetture che hanno segnato la storia della Olivetti in Toscana, la mostra ripercorre il legame tra Adriano Olivetti e la Toscana attraverso tre elementi chiave: territorio, comunità, architettura, svelando attraverso materiali esclusivi e inediti una vicenda che “ha un significato sociale eminente” e che merita di essere raccontata perché “rappresenta un contributo alla cultura” fondamentale. La mostra è stata curata da Marco Giorgio Bevilacqua, Mauro Ciampa, Lucia Giorgetti, Stefania Landi e Denise Ulivieri, con la collaborazione della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e dell’Associazione Archivio Storico Olivetti.

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2020/07/olivettitoscana-it-territorio-comunita-architettura-nella-toscana-di-olivetti/



Orari di apertura

• Martedì – venerdì: 15:00 – 19:00

• Sabato e domenica: 10:00 – 19:00

Di sabato, domenica e nei giorni festivi la prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta almeno un giorno di anticipo.

Nei giorni feriali la prenotazione è invece consigliata.

www.museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-online/



Il biglietto d’ingresso è gratuito.



Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi - www.museodellagrafica.sma.unipi.it

Lungarno Galileo Galilei, 9 – 56125 Pisa