Riapre il Museo delle Navi Antiche di Pisa

Dopo mesi di chiusura il Museo delle Navi Antiche di Pisa riapre finalmente le porte al pubblico con ingressi contingentati. L'occasione è la giornata inaugurale, venerdì 12 febbraio, dalle ore 17, la seconda edizione streaming del 'Darwin Day', convegno che celebra l'anniversario di nascita di Charles Darwin, e giorno in cui i Musei Scientifici di tutto il mondo si riuniscono per testimoniare il valore delle scienze esatte contro le pseudoscienze.

Durante il convegno verranno affrontati argomenti che. con leggerezza e puntualità. cercheranno di sfatare alcuni falsi miti, per mostrare come ogni seria teoria scientifica richieda studio, metodo, applicazione e rigore, senza nascondere in alcun modo misteriose verità. Parteciperanno gli archeologi Andrea Camilli, del Museo delle Navi Antiche di Pisa, con l’intervento 'Allineamenti fantastici'; Alessandro Guidi, UniRoma3 con 'Fake sites and fake finds: bufale nella preistoria'; Enrico Benelli, CNR – IsMED in 'La lingua etrusca come luogo dell’immaginario'; Marco Valenti, dell’Università degli Studi di Siena con 'La Storia negata da chi fa ricerca… colpevoli di nascondere la verità' e Rubens D’Oriano, già Funzionario MiBACT con 'Atlantide: la Madre di Tutte le Bufale'.

Dal pomeriggio l’esposizione delle sale degli Arsenali torna ad accogliere i visitatori, con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria, in due orari, alle 15.30 e alle 17. Dal martedì al venerdì è prevista la possibilità di realizzare aperture straordinarie su richiesta per gruppi (per informazioni e prenotazioni prenotazioni@navidipisa.it, 050 47029).

Tra le novità proposte anche la didattica interattiva a distanza pensata per gli studenti: alla sfida ormai in atto da molti mesi a causa del Covid-19, che ha visto i musei costretti a rivoluzionare senza sosta la loro proposta culturale, il Museo delle Navi Antiche di Pisa risponde ora con un’offerta educativa digitale ampia ed elaborata con l’intento di venire incontro alle esigenze educative della scuola in questo difficile momento. Saranno infatti gli operatori didattici a raggiungere i ragazzi in classe o a casa attraverso internet, svelando le meravigliose storie che i reperti del museo sono in grado di raccontare, in attesa di poterli accogliere di nuovo dal vivo. Le attività digitali, aperte a tutte le classi del territorio nazionale, saranno fruibili sia a scuola, tramite LIM o video proiezione, sia a casa, tramite i dispositivi individuali, e si svolgeranno in videoconferenza, in dialogo con gli operatori del museo.