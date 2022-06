Musica e divertimento in centro storico di Pisa con la 'Music&Drink Night'

Da Piazza Vittorio Emanuele II fino alle Logge di Banchi, da Piazza Garibaldi a Largo Ciro Menotti: persone di ogni età hanno vissuto il centro storico per il ritorno ieri sera della 'Music&Drink Night', l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa-Terre di Pisa e la collaborazione di Alla Vigna Group, realizzato grazie al contributo del Sib (Sindacato Italiano Balneari) e degli sponsor Scotti Concessionaria Audi, Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertolini Assicurazioni e Tirrenica Mobilità.

L'evento ha preso ufficialmente il via alle 19 con il taglio del nastro in Piazza Vittorio Emanuele alla presenza di numerose, tra cui il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Marstri Accesi, il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, il sindaco di Pisa Michele Conti, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini, gli assessori alla Sicurezza e al Commercio del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno e Paolo Pesciatini.

"Un evento che ha regalato ai pisani e ai tanti turisti e visitatori presenti in città una serata di puro spettacolo", afferma entusiasta il presidente Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli. "Animazione per bambini, musica con live band, le esibizioni di danza, fitness e spettacoli hanno fatto divertire e ballare grandi e piccoli fino a tardi: questa è la Pisa che ci piace, questi sono gli eventi che portano una movida sana e rispettosa delle regole e che fanno bene all'economia della città".

"Il rischio pioggia ci ha fatto vivere la giornata con un po' di apprensione, ma siamo felicissimi dell'ottima riuscita di questa iniziativa che negli ultimi due anni non siamo riusciti a organizzare solo a causa della pandemia", commenta la responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli. "Il ritorno della Music&Drink è stato un vero successo per tutti, a partire dal taglio del nastro fino alle tante attività organizzate. I bambini si sono emozionati giocando con le mascotte di Minnie e Topolino, il truccabimbi e la baby dance, mentre i più grandi si sono divertiti partecipando alle esibizioni di danza, fitness e dimostrazioni di arte varia delle 11 palestre e scuole di danza aderenti all'iniziativa, con il gran finale in piazza Garibaldi animato dal concerto della band Cubi Rossi e il dj set di Radio Mitology., due eventi che hanno fatto divertire e ballare un pubblico davvero numeroso e appassionato con persone di tutte le età, uno spettacolo che non si vedeva da tempo per le strade del centro".