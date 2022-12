Natale in musica all'IC Toniolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo la partecipazione di studenti dell'orchestra della scuola secondaria Toniolo al Concerto di Natale, promosso dal Liceo musicale Carducci con le scuole della provincia nell'ambito del Progetto Toscana Musica, tutti gli studenti della Toniolo e delle quinte delle primarie dell'istituto hanno dato vita a due grandi concerti che le famiglie e l'assessore comunale Sandra Munno hanno potuto apprezzare venerdì e sabato scorso. I concerti hanno visto gli studenti coinvolti eseguire svariati brani natalizi con i glockenspiel, le percussioni e il canto. Nel concerto di sabato 17 si è aggiunta la performance dell'orchestra costituita dalle classi seconda e terza dell'indirizzo musicale della Toniolo, portato avanti ormai da tre anni grazie all'impegno della scuola e al contributo dei genitori; gli allievi del musicale si sono esibiti in ensemble con violino, pianoforte, clarinetto, sax e chitarra. Due esibizioni coinvolgenti, partecipate ed emozionanti, che insieme alle piccole performance dei plessi (come quella del 22 dicembre alla primaria Cambini), all'indirizzo musicale alla primaria Novelli e al progetto Junior Wind Orchestra in collaborazione con la Società Filarmonica Pisana, confermano la qualità e la vocazione musicale dell'Istituto comprensivo Toniolo.