'Notte alle Terme': torna la magia dei Bagni di Pisa nel mese di ottobre

Anche ad ottobre, a Bagni di Pisa, spa resort termale a San Giuliano Terme del gruppo Italian Hospitality Collection, ritorna l’appuntamento con 'Notte alle Terme'. Sono ben otto gli appuntamenti in programma: giovedì 8/15/22/29 e sabato 10/17/24 con la serata speciale del 31 dedicata ad Halloween. Anche il 22 sarà una serata particolare: grazie alla collaborazione con un’azienda locale sarà allestito un piccolo angolo di degustazione che permetterà di provare anche l’esperienza unica di assaggiare il 'miele in culla', il miele direttamente dal favo delle api.

Durante tutte le date in programma, dalle 19 a mezzanotte, gli ospiti potranno vivere una serata magica in compagnia della dolce metà o degli amici di sempre, e in tutta sicurezza. La nuova formula, infatti, prevede un’organizzazione dedicata in linea con le disposizioni sanitarie in materia di anti Covid-19: un aperitivo servito nella suggestiva ed elegante cornice del Bar Shelley, ingresso alle 5 piscine termali, Sauna e Bagno Turco, il tutto piacevolmente accompagnato da musica lounge di sottofondo.

Dalle 19 a mezzanotte, la serata include:

- Aperitivo servito al Bar Shelley dalle ore 19 alle 20 con bevande, canapés, rustici, finger-food, frutta fresca (a disposizione piatti senza glutine)

- Ingresso alle piscine termali dalle 20 a mezzanotte

• 4 Piscine termali interne ed una esterna a 38°C con idromassaggi

• Sauna e Bagno turco

- Uso Kit Bagni di Pisa (accappatoio telo, bagno ciabattine e cuffia)

- Lounge music di sottofondo

Per informazioni e prenotazioni: telefono +39 050 8850432; E-mail spabooking@bagnidipisa.com