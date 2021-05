Nuova sede per la Medicina Legale Asl: trasferimento al Cep 

La Asl Toscana nord ovest informa che dal 10 maggio prossimo la sede della Medicina Legale e l’ambulatorio specifico, saranno trasferiti al Cep in via Gentile da Fabriano, al III piano dell'edificio della Misericordia. "Un trasferimento atteso - sottolinea Stefano Lelli direttore della medicina legale - in una nuova sede sicuramente più funzionale sia per i cittadini, sia per gli operatori che potranno lavorare in un’unica sede e in spazi più ampi e confortevoli che sicuramente miglioreranno l'ambiente di lavoro".