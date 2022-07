Nuovo numero di telefono per la ex Guardia Medica di Lari

A partire da lunedì 1° agosto sarà attivo il nuovo recapito telefonico del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Lari con dismissione del numero utilizzo attualmente. Per l’attivazione del servizio con ambulatorio a Lari (via XXV luglio, 9) sarà necessario comporre il nuovo numero telefonico: 050-959.993.

La Guardia Medica, detta anche 'medico di continuità assistenziale', assicura un servizio di assistenza medica quando il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta non sono in servizio in particolare dal lunedì al venerdì 20-8, nei prefestivi infrasettimanali dalle 10, il sabato e nei festivi dalle 8.

Il Medico di Continuità Assistenziale valuta l'intervento più opportuno che può andare dal consiglio telefonico all’attivazione del servizio di emergenza 118. E' importante rispondere con calma alle domande poste dal medico consentendo di decidere l'intervento più appropriato a tutela della salute dell'utente.