Apre il nuovo supermercato Pam in Borgo Stretto

Nuovo punto vendita Pam in centro a Pisa, il secondo supermercato di prossimità presente in città della nota catena. L'esercizio si trova in via Borgo Stretto 40, in pieno centro storico. A pochi passi si trovano la Chiesa di San Michele in Borgo, l'Università di Pisa, Piazza dei Cavalieri e i lungarni. L'orario di apertura previsto è dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica.

In ottica di spesa solidale, Pam Panorama insieme all’Arcidiocesi di Pisa Caritas ha promosso l’iniziativa #iofacciodelbene: acquistando una giftcard, che verrà donata alla Parrocchia San Michele in Borgo, si ha la possibilità di dare un sostegno alle persone in difficoltà. L’iniziativa è attiva presso i Pam 'local' cittadini, cioè questo nuovo di Borgo Stretto 40 ed il primo, che si trova in via San Lorenzo 77.