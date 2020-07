Alta Valdicecina: fino al 13 agosto potenziati gli orari ai presidi di Montecatini e Ponteginori

Da lunedì prossimo, 3 agosto, e fino a giovedì 13 agosto 2020 saranno potenziati i servizi amministrativi ad accesso diretto presso i presidi distrettuali di Montecatini Valdicecina e di Ponteginori, per favorire l’attività di cambio medico. Il presidio di Montecatini sarà aperto il 3, il 4 e il 5 agosto in orario 8-13, il 6 agosto in orario 11-13 e 14-17, l' 11 agosto in orario 10-11:30 e il 13 agosto in orario 11-13.

Il presidio di Ponteginori sarà aperto il 4 agosto in orario 8:30-12:30, il 5 agosto in orario 8:30-13 e 14-17, il 6 agosto in orario 8-10:30, il 7 e il 10 agosto in orario 8:30-12:30, l'11 agosto in orario 12-13, il 12 agosto in orario 8:30-13 e 14-17, il 13 agosto in orario 8-10:30.