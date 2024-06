Ortottisti di Italia riuniti a Pisa per discutere del futuro della loro professione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Prevenzione e riabilitazione visiva, ricerca e docenza, dirigenza e sviluppo di carriera all’interno del SSN con uno sguardo alla situazione europea sono i temi dell’evento "Ortottica d’eccellenza”, che si è tenuto oggi a Pisa. Organizzato dalla Commissione di albo nazionale degli Ortottisti della FNO TSRM e PSTRP, in collaborazione con l’Associazione tecnico scientifica degli Ortottisti italiani (AIOrAO). Il convegno ha offerto non solo spunti di riflessione e approfondimento sulla salute visiva, ma è stata anche un'occasione unica per fornire ai presenti le migliori pratiche cliniche, portando alla loro attenzioni le migliori esperienze del settore. Un evento in cui sono stati accesi i riflettori sul diverse iniziative da mettere a sistema nell’interesse delle persone, della salute pubblica e in termini di razionalizzazione della spesa pubblica. Ne ha parlato Lucia Intruglio, Presidente della Commissione di albo nazionale degli Ortottisti, in apertura di convegno ha ribadito che «la riabilitazione visiva deve essere inclusa nel Sistema sanitario nazionale; altrimenti, i 4,5 milioni di abitanti che già rinunciano alle cure non vi potranno mai accedere» La Presidente Intruglio ha poi parlato di competenze sostenendo che Ortottista è sinonimo di riabilitatore visivo e «che la sua valutazione può essere estremamente utile in un approccio globale alla persona assistita». Intruglio, inoltre ha ribadito l’importanza della prevenzione «non solo perchè ci fa risparmiare, ma anche perchè porta dei benefici a tutte le età, fin dai primi giorni di vita». Infine, la Presidente degli Ortottisti ha lanciato un appello in termini di salute nei luoghi di lavoro «è necessario ampliare la platea dei lavoratori controllati, includendo non solo chi lavora nei cantieri e chi frequenta l'istituto nautico per conseguire il libretto di navigazione, ma anche i professionisti della salute che lavorano sempre più spesso con videoterminali». Durante i saluti istituzionali è intervenuta Teresa Calandra, Presidente FNO TSRM e PSTRP che ha dichiarato «la vista è uno dei sensi di maggiore importanza, per questa ragione promuovere iniziative che sensibilizzano le persone e le Istituzioni su questo tema è fondamentale. La professione di Ortottista riveste un ruolo determinante al fine della prevenzione e della riabilitazione visiva, quindi ci aspettiamo che la loro attività, autonoma e responsabile, sia massimamente valorizzata e sostenuta». I lavori sono iniziati dopo i saluti del Consiglio direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Pisa, Grosseto e Livorno, presieduto da Cristiana Baggiani, all’interno dei quali è stata ribadita la vicinanza agli Ortottisti, supportando, come Istituzione competente le istanze della professione all’interno dei tavoli territoriali, affinché questi professionisti sanitari siano maggiormente valorizzati e presenti all’interno del SSR. Numerosi gli argomenti che hanno caratterizzato il dibattito odierno che si è articolato all’ombra della torre pendente, accendendo i riflettori sulla promozione e la crescita della professione di Ortottista, sottolineando l'importanza di un approccio interprofessionale, basato sulla ricerca. Un focus particolare hanno avuto l’ortottica neonatale, la riabilitazione visiva, e la contattologia.