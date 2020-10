'Overseas', il nuovo singolo della cantante pisana Serena Rigacci

Venerdì 2 ottobre è uscito il nuovo singolo di Serena Rigacci dal titolo Overseas, in duetto con Alkaline feat Famous Dex, scritto da T. Boston, S. Rigacci, Alkaline, A. Myrie, M. Edward e prodotto da Coke Beats, Andrea Fresu, per l’Etichetta Fire Hazard Uim Blackstate, Keep Hold S.r.l., Hit Songs Group. Un brano di genere Trap e Urban con la contaminazione pop di Serena, nato in pieno lockdown, in cui ha saputo coniugare creatività e tecnologia.

Dichiara Serena Rigacci: “Sono felice ed entusiasta di mettermi alla prova con un genere musicale che mi affascina, vicino alla mia generazione. Mi emoziona l’idea di far parte di un grande progetto, tutto internazionale, con collaborazioni e grandi artisti forti in questo genere”. Serena Rigacci, classe 2002, è originaria di Pisa. Un destino tracciato a partire da quando, ancora bambina, esordisce su Rai 1 a Ti Lascio una canzone con Antonella Clerici e poi Punto su di te condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Da lì partecipa a moltissime trasmissioni televisive Rai e Mediaset, per poi sbarcare in Europa arrivando seconda a X-Factor Ungheria. Negli ultimi due anni è stata protagonista, insieme a Fiordaliso, nel Musical La Sirenetta, nel ruolo di Ariel.

Serena è iscritta al liceo linguistico, studia chitarra, pianoforte, ballo, canto e recitazione, consapevole che per realizzare il suo sogno il talento, da solo, non basti. Sa affrontare con impegno le sfide che le si presentano avendo ben chiaro quali siano i suoi obiettivi. Dotata di una forte personalità e doti che fanno di lei una vera e propria performer, Serena, eclettica e imprevedibile, riesce a stupire scrivendo testi in italiano, sconfinando oggi con una serie di collaborazioni già pianificate con big della musica rapper internazionale.

Un progetto che prevede una serie di uscite discografiche, a cadenza periodica. All’esordio del singolo Overseas seguiranno:

13 novembre - Serena Rigacci feat Lil Tjay produced by Coke Beats, Andrea Fresu and TBA

18 dicembre - Serena Rigacci feat Soulja Boy

12 febbraio - Serena Rigacci feat Trippie Redd produced by Coke Beats, Andrea Fresu and TBC

19 marzo - Serena Rigacci feat French Montana produced by Coke Beats, Andrea Fresu and TBC