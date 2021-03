PCTO "#supernova" a Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“#SuperNova” è il titolo del progetto in PCTO che darà scena alle parole dei maturandi, un percorso dove lettura espressiva e scrittura creativa fanno da protagonisti e che condurrà gli studenti alla scoperta della propria voce e delle proprie emozioni. “Siamo entusiasti di poter incontrare, anche se digitalmente, gli studenti – commentano Franco Di Corcia jr e Mattia Pagni, guide in questo viaggio creativo – “ Ad un anno dalla sospensione di tutte le attività teatrali, è ancora più importante parlare di Teatro e attraverso il Teatro e a noi spetta il compito di preservare la sua “fiammella”.” Il Progetto #SuperNova trae la sua ispirazione dallo spirito e dalle urgenze che portarono Dante Alighieri, di cui quest’anno celebriamo i 700 anni dalla morte, a dare vita alla sua “Vita Nova” raccogliendo le storie e le parole della sua giovinezza, allo stesso modo gli studenti del Liceo “XXV Aprile” di Pontedera avranno l’opportunità di condividere la propria voce e i loro racconti in un Podcast che sarà pubblicato alla fine del percorso su Spotify. Il Teatro di Bo’ ringrazia il dirigente scolastico Sandro Scapellato, la vicepreside Giulia Piccirilli, i professori Andrea Marconcini e Luca Scaglione e tutti gli studenti che hanno aderito al progetto e vi invita a rimanere aggiornati per non perdere la conclusione di questa storia #SuperNova.