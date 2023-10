Pediatri di famiglia: in Alta Val di Cecina in servizio il dottor Pistolesi

L’Azienda UslToscana nord ovest informa che dallo scorso 4 settembre 2023 ha preso servizio come pediatra di famiglia per l’ambito dell’Alta Val di Cecina il dottor Filippo Pistolesi. Dalla stessa data ha terminato l’incarico la dottoressa Federica Daini.

La normativa non prevede, in questo caso, l’attribuzione automatica degli assistiti al nuovo medico. L’Ausl ricorda che l’iscrizione è indispensabile per poter garantire l’assistenza sanitaria, per poter sottoporre i bambini alle visite mediche e per avere la prescrizione di terapie in caso di necessità.

I genitori che ancora non lo avessero fatto, sono quindi invitati ad effettuare la scelta del proprio pediatra di famiglia recandosi agli sportelli amministrativi della Asl o usufruendo dei servizi on line disponibili:

- sul sito https://open.toscana.it/ servizi (il genitore deve autenticarsi a nome del minore, tramite Tessera sanitaria attiva del bambino e lettore smart card);

- scrivendo alla casella di posta elettronica sportellialtavaldicecina@ uslnordovest.toscana.it oppure a cambiomedico@usltoscana. toscana.it;

- tramite i Totem PuntoSi presenti sul territorio.