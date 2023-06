Piano Operativo di Pontedera: doppio punto di ascolto dei cittadini

Va avanti il percorso partecipativo legato al Piano Operativo, uno strumento del Comune che disegnerà la Pontedera dei prossimi anni, definendo le regole per proteggere il territorio e intervenendo su vari temi: case, scuole, strade, servizi, collegamenti, accessibilità, vita delle frazioni, conservazione del paesaggio e molto altro.

Tanti argomenti sui quali ogni cittadino può dare il proprio contributo, prendendo parte al percorso partecipativo che ha preso il via a maggio e che andrà avanti fino ad ottobre. Venerdì prossimo, 23 giugno, saranno due gli appuntamenti aperti, in programma in città. Al mattino, dalle 10 alle 13, in piazza del Mercato, in occasione del mercato settimanale, con un punto di ascolto denominato 'Pontedera che abita'. Nel pomeriggio gli operatori si sposteranno in una frazione, Santa Lucia, dove, al circolo di via della Pace, dalle 18 alle 20, si affronterà il tema della "Pontedera policentrica", ovvero della dimensione cittadina nelle sue varie sfaccettature.

Sarà possibile portare le proprie idee, esprimere pareri, dare il proprio contributo, in un dialogo aperto e fattivo con l'Amministrazione Comunale. Veri e propri momenti di scambio e raccolta di idee ai quali si potrà accedere liberamente. Tra gli obiettivi che l'Amministrazione si è data per il presente ed il futuro di Pontedera e che devono essere tradotti in regole e indicazioni concrete nel Piano Operativo ci sono, ad esempio, quelli del miglioramento dell'accessibilità e della mobilità urbana ed extraurbana e degli spazi della città, la risposta ai bisogni residenziali di chi vive, studia o lavora a Pontedera, il consolidamento della presenza di impianti sportivi e di spazi polifunzionali, la realizzazione di nuovi parchi e la tutela del patrimonio paesaggistico e rurale, il miglioramento dei servizi per le aree produttive, artigianali e commerciali.