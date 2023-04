Il sindacato di Polizia 'Lo Scudo' al 'Premio Corpo Guardie di Città' all'ippodromo di San Rossore

Il segretario generale nazionale de 'Lo Scudo', Pietro Taccogna, anche quest’anno é stato invitato all’evento benefico-sportivo organizzato dall’istituto 'Guardie di città' di Mariano Bizzarri Ollandini all'ippodromo di San Rossore.



"Giunto alla 17^ edizione, la corsa ippica 'Premio Corpo Guardie di Città' rappresenta ormai un tradizionale evento per Pisa, avendo – oltre all’aspetto sportivo e a quello benefico – il merito di essere una sorta di 'oasi' che - per quel giorno - accoglie esponenti delle istituzioni, parlamentari italiani ed europei, candidati sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza e di opposizione, che si ritrovano al di fuori della 'arena' consiliare, dialogando serenamente - sottolinea Taccogna - è l’occasione, per la nostra organizzazione sindacale, di incontrare gli uni e gli altri, cogliendo l’opportunità per fare cenno ad alcune delle problematiche del nostro personale in ambito locale e nazionale, programmando incontri che si terranno nelle prossime settimane e nei mesi a venire, a Pisa e presso le sedi parlamentari".



“Per me è sempre un grande piacere incontrare persone che stimo molto - dichiara il segretario Taccogna - come Mariano Bizzarri Ollandini, che tante volte volle ospitarmi alla sua ottima trasmissione televisiva 'Professione Sicurezza', dandomi la possibilità di stabilire un dialogo diretto con cittadini e istituzioni sui temi della sicurezza, che dopo di allora mai più sono stati così ben affrontati, così come l’amico Alessandro Bargagna, che più di chiunque altro, durante il suo mandato di consigliere comunale a Pisa, ha saputo essere coerente col suo impegno elettorale, curando e risolvendo questioni a favore delle Forze dell’Ordine e non solo. Infine questa giornata mi ha dato l’opportunità di incontrare nuovamente il senatore Manfredi Potenti, con quale da tempo abbiamo intavolato un proficuo dialogo e che si è già impegnato concretamente per risolvere alcune difficili problematiche che preoccupano donne e uomini della Polizia di Stato”.



Al termine della manifestazione, Mariano Bizzarri Ollandini ha voluto consegnare a Pietro Taccogna una bella targa ricordo della manifestazione.