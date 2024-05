'Pisa e le vie d'acqua': il nuovo documentario di Alfea Cinematografica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa si presenta e lo fa in viaggio lungo le vie d’acque cittadine, scivolando lungo l’Arno e il Canale dei Navicelli, nel nuovo documentario di Alfea Cinematografica in onda giovedì 16 maggio, all’interno della trasmissione Geo di Rai 3 (ore 16-18,30). Immancabili le immagini della Piazza del duomo, che con i suoi monumenti testimonia la grandezza di Pisa potenza mercantile, in epoca medievale, quando le sue navi cariche di merci arrivavano in tutti i porti più importanti del Mediterraneo. Nel corso dei secoli la linea costiera si è progressivamente allontanata. Così l’antica repubblica marinara è diventata una città senza mare. Eppure, solcando altre acque, si può ancora riscoprire quel legame, sopravvissuto nei secoli. Nel corso del viaggio d’acqua tutto pisano incontreremo personaggi che ogni giorno vivono a stretto contatto con l’Arno e il Canale dei Navicelli. Si parlerà della coltivazione della piattella pisana e dell’isola delle galline, si passerà dal Parco di San Rossore dove è tornato a vivere il lupo e dalla selva pisana. Ci saranno anche il vecchio pescatore marinese e alcuni “bagnini” molto speciali. Poi la festa di San Ranieri e la magica notte della luminaria in cui Pisa onora il suo santo, rendendo omaggio anche al suo fiume, antichissimo cuore della città millenaria. Documentario Pisa e le vie d’acqua Una produzione di Alfea Cinematografica Produttore esecutivo: Alberto Gabbrielli Regia: Stefano Nannipieri Sceneggiatura: Stefano Nannipieri e Luisa Traina Musiche originali: Francesco Bottai Riprese: Giovanni Fabio Bianco, Enrico Re, Agnese Nannipieri Riprese Drone: Andrea Freccioni Editing: Alexandra Lemos Cavalheiro Post Produzione: Enrico Re Durata: 28 minuti.