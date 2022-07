Pisa Jazz e City Grand Tour presentano 'Pisa nascosta'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da giovedì 7 luglio a venerdì 15 luglio dalle ore 17:00, con l’acquisto del biglietto di uno dei concerti del programma del Festival Pisa Jazz Rebirth che si svolgerà al Giardino Scotto di Pisa, sarà possibile partecipare gratuitamente* a uno dei 7 percorsi turistici dedicati ai luoghi e alle storie nascoste della città di Pisa. Un tour alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, angoli nascosti, insoliti, accompagnati dalle guide di City Grand Tour. Dal Lungarno ai vicoli del centro, alla scoperta di misteri, enigmi, simboli e storie di fantasmi.

CALENDARIO: Giovedì 7 luglio – Pisa Nascosta – San Martino e Sant’Antonio Venerdì 8 luglio – Pisa Nascosta – San Francesco Sabato 9 luglio – Pisa Nascosta – Santa Maria Domenica 10 luglio – Pisa Nascosta – Storie dal Battello Martedì 12 luglio – Pisa Nascosta – San Martino e Sant’Antonio Mercoledì 13 luglio – Pisa Nascosta – San Francesco Giovedì 14 luglio – Pisa Nascosta – Santa Maria Venerdì 15 luglio – Pisa Nascosta – I Lungarni di Tramontana I tour partiranno alle ore 17:00 avranno una durata di circa due ore. Sarà possibile partecipare solo su prenotazione fino ad esaurimento posti, scrivendo a: citygrandtour@gmail.com

DETTAGLIO ITINERARI: Pisa Nascosta – San Martino e Sant’Antonio (7 e 12 Luglio) Partenza: davanti alla chiesa di San Paolo a ripa d’Arno. Un itinerario che svelerà il vecchio quartiere a luci rosse, i simboli di chiese medievali dimenticati nel tempo, delitti del passato e molte altre curiosità Pisa Nascosta – San Francesco (8 e 13 Luglio) Partenza: Piazza Garibaldi Chi erano i Calafatai e dove sono le chiese a loggia nascoste? Un itinerario tra simboli misteriosi e curiosità, per esempio quale è la relazione tra Mussolini e San Francesco? Pisa Nascosta – Santa Maria (9 e 14 Luglio) Partenza: Piazza Garibaldi I simboli del palazzo della Carovana, i bassorilievi sul campanile che pende, incisioni misteriose e storie di fantasmi… * (non incluso nell’offerta) Storie dal Battello (10 Luglio – 28 €) Partenza: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) ore 16.45 Costo: € 28 adulti; € 12 da 6 a 12 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. (Include visita guidata, giro in battello e aperitivo). Durata: 2 ore e 30. Sulle tracce del III volume di "A giro per Pisa: Storie dal Battello, l’Arno dalla sorgente alla foce" (A cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna – City Grand Tour, Marchetti Editore). Orario previsto di rientro allo Scalo Roncioni: 19.30. Saliamo sul battello che ci conduce fino alla foce, a Bocca d’Arno. Il fiume ci racconta molte storie: ci parla dei navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori. Pisa Nascosta – I Lungarni di Tramontana (15 Luglio) Partenza: Torre della Cittadella Storie di santi, marinai, porte dorate, fantasmi e catene… quale è il legame tra Pisa e Frankenstein? Info: www.pisajazz.it – info@pisajazz.it www.citygrandtour.it - citygrandtour@gmail.com.