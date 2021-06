Pisa my love - Summer camp 6 - 14 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PISA MY LOVE SUMMER CAMP in CITTA' Non è il solito SUMMER CAMP in lingua Inglese ma un modo totalmente nuovo di andare ad apprendere la lingua in forma originale e divertente e inusuale rispetto ai canoni didattici che i nostri bimbi e bimbe sono abituati da sempre. l'asd ARCADIA che organizza Summer Camp da 16 anni per la sua Città per il mese di luglio ha ideato il I° Summer Camp in Lingua Inglese in collaborazione con il Prof. Parravani docente di Lingua Inglese coadiuvato da operatori bilingue . Il Metodo innovativo è la In AnimAction PERCORSI LINGUISTICI IN AUTO-APPRENDIMENTO GUIDATO IN CITTA’. Cosa si fa? Tramite l’Orienteering, disciplina sportiva adatta a tutte le età, partendo dal Campo Base della Leopolda raggiungeremo i più bei Giardini Pubblici e Piazze della nostra Città. Qui si effettuerà il Laboratorio Inglese con il Metodo In AnimAction portando a ‘vedere’ e a ‘conoscere’ la Città con altro idioma. Un Gioco? Sì! Che fa’ apprendere naturalmente in modo ludico-no coercitivo l’Inglese ma anche come ci si muove in Città, l’educazione stradale, l’educazione civica…come fare IL TURISTA A CASA PROPRIA. L’ora del pranzo è presso il Ristorante ALBA ROSSA all’interno degli ampi spazi della Leopolda con tavoli all’aperto; anche questo un momento educativo conviviale originale . PISA MY LOVE si caratterizza per un clima di rispetto e di messa in gioco delle proprie capacità, che vengono continuamente stimolate, sempre in forma ludica, durante il Laboratorio di 4 ore in Inglese; durante l’Orienteering, durante la scoperta di siti di grande interesse, del momento conviviale del pranzo al Ristorante e dei Laboratori ludici-sportivi pomeridiani. per tutelare al massimo la salute dei nostri giovani pur effettuando le attività all'aria aperta e in caso di pioggia sotto la Terrazza Coperta il numero massimo dei partecipanti è limitato a 20 utenti della fascia di età 6- 14 anni . LUOGO: Campo Base Stazione Leopolda Piazza Guerrazzi – ingresso da Via F. da Buti (cancello con sbarra)- Luoghi attività laboratoriali GIARDINO SCOTTO – VIALE DELLE PIAGGE – PARCO DELLE CONCETTE – CAMMINAMENTO SULLE MURA/PIAZZA DEI MIRACOLI – PIAZZA DEI CAVALIERI . Dal 5 al 30 Luglio. Saranno effettuate riduzioni in base alla fascia Isee. Le Iscrizioni si effettuano in presenza il lunedì martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:00 di fronte al Bar Salvini Viale delle Piagge o si possobo fare on-line visitando il sito www.asdarcadia.com link 'servizi per l'infanzia' o chiama il 3493888809