Pisa, prove generali di Giubileo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La città di Pisa, si preparano a scrivere una prima pagina di storia, legata alla cristianità ed all’ambiente. Sabato prossimo, (6 Aprile) partendo dal Parco di San Rossore, cinquanta tra cavalieri ed amazzoni salteranno in sella per raggiungere, dopo un percorso di quasi due ore alle ore 12, la Basilica di San Piero a Grado, dove la leggenda vuole che nel 44 D.C. approdasse proveniente dalla Terra Santa, l’Apostolo Pietro. Un evento propedeutico, al ben più difficoltoso tracciato che, partendo sempre da questo luogo sacro, condurrà centinaia di cavalieri provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, a raggiungere, Piazza San Pietro, il 14 Maggio del prossimo anno. Qui, uomini e cavalli, dopo aver percorso il tratto toscano-laziale della Via Francigena, riceveranno la benedizione del Pontefice. Un evento, quest’ultimo, già anticipato durante l’ultima edizione di Fiera Cavalli Verona, ed organizzato dalla rete di imprese “Final Furlong” in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi e con il supporto tecnico di Natura a Cavallo. Il “test event Equiraduno” si concluderà con all’arrivo dei 50 Cavalieri alla Basilica di San Piero a Grado, . dove ad attenderli, ci saranno gli amministratori locali e regionali e l’Arcivescovo di Pisa, Mons. Paolo Benotto. L’evento di sabato prossimo è stato preceduto da una serie di appuntamenti all’interno del progetto “Horse Green Experience Tour 2024” promosso da Final Furlong, Camera di Commercio Area Nord Ovest, “Terre di Pisa” e con i significativi patrocini del Ministero dell’Agricoltura, Ministero del Turismo, Regione Toscana, Comune di Pisa.