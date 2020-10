Un Pisa da Nazionale: quattro nerazzurri convocati nelle rappresentative dell'Italia e della Romania

E' un Pisa formato 'Nazionale' quello che sta prendendo forma sotto le sapienti mani di Luca D'Angelo e l'oculata direzione di Roberto Gemmi e dell'intera società. Dopo aver ottenuto ottimi risultati anche nel primo campionato di Serie B, concluso con i playoff sfiorati a fine luglio, il progetto tecnico è ripartito di slancio per affrontare la seconda stagione cadetta. I pilastri sono alcuni giovani che ormai da diverso tempo fanno parte della rosa guidata dal tecnico abruzzese.

Alcuni, come Samuele Birindelli, rappresentano anche l'anima pisana della squadra e hanno percorso l'intera trafila delle giovanili prima di affermarsi sul palcoscenico nazionale. Altri, come Marius Marin, hanno preso parte alla scalata partita dalla Serie C. Altri ancora, come Marco Varnier e Leonardo Loria, sono arrivati di recente ma già si sono ritagliati un ruolo importante. E non è un caso che questi quattro elementi siano stati convocati in Nazionale per difendere i colori dell'Italia e della Romania.

Marius Marin (1998) è volato nel paese della Transilvania per le gare di qualificazione agli Europei dell'Under 21 romena. Si tratta per lui della terza convocazione con propria nazionale. Samuele Birindelli (1999) è stato invece selezionato per uno stage con l'Under 20 dell'Italia a Coverciano. Leonardo Loria (1999) e Marco Varnier (1998) infine sono stati convocati con l'Under 21 azzurra, chiamata ad affrontare due importanti match di qualificazione agli Europei.