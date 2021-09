A Pisa le fasi finali del talent tv nazionale 'The Best'

Ben 50 gli artisti in gara provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa. Magnani: "Occasione per promuovere e mostrare le bellezze della nostra città"

Si svolgeranno a Pisa, dal 9 all’11 settembre, le fasi finali del talent tv nazionale 'The Best', giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Al Teatro Nuovo cinquanta artisti provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa si daranno battaglia per tre giorni consecutivi, sfidandosi con le loro esibizioni. Ospiti d'eccezione saranno Anonimo Italiano, Valerio Zelli e Fabrizio Bracconeri.

"Per il terzo anno consecutivo l’atto finale del talent si svolgerà nella città della Torre - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - si tratta di un occasione in più per confermare Pisa come centro di iniziative a carattere nazionale che danno la possibilità, a tanti giovani talenti provenienti da tutta Italia, di esibirsi, farsi conoscere, visitare ed imparare ad amare, assieme alle loro famiglie, la nostra meravigliosa città".

Il format prevede 30 puntate televisive di 60 minuti ciascuna, in onda tutte le settimane su Canale Italia. Nel corso delle puntate i concorrenti, oltre a mettere in mostra il proprio talento, si sottopongono al giudizio dei coach del programma.

Il talent forma i propri concorrenti nel corso dei 6 mesi di durata del programma attraverso video lezioni settimanali tenute dai coach e 5 stage gratuiti (uno al mese) per ogni disciplina artistica: canto, ballo, recitazione e arti varie. Il percorso prevede tre fasi. Nella prima i concorrenti, dopo essersi iscritti, si esibiscono da casa, riprendendo la propria performance con il telefonino: in ogni puntata la commissione decreta gli idonei che accedono alla seconda fase, le cosiddette 'live selection', premiando la migliore esibizione con un soggiorno per 7 persone in Italia.

Tutti i concorrenti ritenuti idonei si ritroveranno infine a Pisa, dal 9 all’11 settembre, per la registrazione delle ‘live Selection’, giocarsi l’accesso alla finalissima (terza ed ultima fase) ed aggiudicarsi il titolo di “The Best”.