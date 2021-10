La Polizia Postale a scuola per la Giornata mondiale degli insegnanti

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, che cade il 5 ottobre, la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pisa ha incontrato gli alunni della primaria dell'Istituto Comprensivo Statale Martin Luther King di Calcinaia, comprendente i plessi di Calcinaia e Fornacette. I tre operatori della Polizia Postale hanno incontrato gli alunni nelle rispettive classi, insieme ad un nonno per ogni classe e agli insegnanti, introdotti dalla presentazione dell'evento da parte del Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Iaccarino.

Gli operatori hanno illustrato agli alunni il libro 'Interland: avventure digitali - in viaggio col nonno alla scoperta del web', distribuendolo alle varie classi. Il dirigente scolastico e i nonni degli alunni hanno proceduto alla lettura di alcuni brani dello stesso, cui ha fatto seguito un commento da parte degli operatori di Polizia e risposta alle numerose domande degli alunni. Notevole interesse è stato suscitato dal protagonista del libro, Nonno Agenore, che nel giorno del suo 80° compleanno viene accompagnato dai due nipoti nel mondo di internet per la prima volta.

Tra le varie avventure in cui incorrono i tre viaggiatori, i nipoti giungono ad apprezzare la semplice e tradizionale saggezza di Nonno Agenore, il cosidetto "buonsenso" e "il dialogo diretto con le persone/utenti", con i quali riesce a risolvere le situazioni complesse che incontrano nel viaggio. Gli alunni e i nonni hanno avviato uno scambio di opinioni sull'uso delle tecnologie più diffuse quali Whatsapp, Facebook e i social in genere, dal quale è emerso un apprezzamento e un vivo interesse per la manifestazione e per i contenuti del libro, contenuti che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'anno scolastico.