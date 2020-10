Pontedera, crisi sociale Covid: numeri di telefono per assistere chi ha bisogno

Il Comune di Pontedera sta attivando due numeri di telefono per supportare i cittadini in difficoltà, per chi è in isolamento e i soggetti fragili come anziani e persone con disabilità o con difficoltà a muoversi, nel contesto dell'emergenza da Coronavirus.

Il primo dei due numeri è lo 0587.299690, e sarà attivato per fornire assitenza alle persone positive al Covid, in quarantena o in isolamento fiduciario. Il numero potrà essere utilizzato dai suddetti cittadini per essere supportati per l'acquisto della spesa, per la consegna dei farmaci e per i trasporti a visite urgenti. Questa linea telefonica sarà gestita del Comune insieme alla Protezione civile, alla Croce Rossa, alla Misericordia e alla Pubblica Assistenza.

Il secondo numero telefonico è lo 0587.091339 ed è stato attivato dal Comune in collaborazione con l'Auser. Il numero è destinato agli anziani soli, alle persone con disabilità o con difficoltà a muoversi, e per essere accompagnati a visite urgenti. Questa linea telefonica sarà attiva tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì).

"Si tratta di due strumenti che mettiamo a disposizione della cittadinanza più fragile - commentano l'assessore al sociale Carla Cocilova e alla protezione civile Mattia Belli - compatibilmente con i protocolli di sicurezza Covid. Vogliamo che nella nostra città nessuno si senta solo nell'affrontare questa emergenza. Ringraziamo tutti coloro, in particolare il mondo del volontariato, che ci stanno dando una mano a fornire risposte a queste esigenze”.