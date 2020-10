Pontedera e Pisa nella storia de 'Il Nostro Capitale Umano' su Rai 2 dell'agenzia Staff

Sabato 17 ottobre, alle ore 9.15 su Rai2 andrà in onda una nuova puntata del programma “Il Nostro Capitale Umano”, il programma ideato e condotto da Metis Di Meo in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro) che racconta il mondo del lavoro attraverso storie di persone che hanno trovato la loro occupazione grazie alle agenzie per il lavoro, attraverso percorsi di orientamento, formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.

Nella prossima puntata Metis di Meo racconterà la storia di Alessandro e di come è riuscito a cambiare la propria vita grazie a Staff S.p.A. l’Agenzia per il Lavoro con due importanti filiali in Toscana, a Pontedera in Via Verdi 34 e a Santacroce Croce sull’Arno in Piazza Padre Pio 5/6/20. Le telecamere accompagneranno Alessandro dentro il suo posto di lavoro alla Palladio Group S.p.A. azienda leader in Italia e tra le più importanti d’Europa nel settore del packaging secondario per l’industria farmaceutica, presso cui ha trovato un percorso di crescita lavorativa e dove è riuscito a realizzarsi. Una storia che può essere di ispirazione e diventare la storia di tanti altri giovani.

Saranno raccontati approfondimenti per conoscere strumenti e strade per intraprendere un percorso di ricerca di lavoro e imparare a costruire la propria vita professionale, e sarà l’occasione per presentare consigli efficaci affidati di volta in volta ad esperti del settore delle agenzie per il lavoro. “Il Nostro Capitale Umano”, premiato con il Premio Moige 2020 dall’Osservatorio dei Media Italiano, nella sua seconda edizione è patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. “Testimonio la gratitudine del mio Ministero nei confronti di questo programma” ha dichiatato il Sottosegretario Francesca Puglisi alla conferenza stampa di presentazione, che aggiunge:

“Le agenzie per il lavoro svolgono un ruolo fondamentale nell’accompagnare i lavoratori nel reskilling e upskilling e le storie raccontate da Metis Di Meo descrivono dettagliatamente la profonda trasformazione del mondo del lavoro”. “Il Nostro Capitale Umano” è un programma in convenzione fra Assosomm e Rai Com, in crosspromotion con Rai Radio1 e in media promotion con Rai Play, il portale Rai dove trovare tutte le puntate e i contenuti del programma. Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.