Peccioli alla Biennale di Venezia: cittadini 'in gita' agli eventi del Laboratorio

Il giorno dell’inaugurazione del 'Laboratorio Peccioli', all’interno del Padiglione Italia, il sindaco Renzo Macelloni l’aveva promesso: "Questo è lo spazio di una comunità, della sua storia, del suo passato e del suo futuro. Faremo in modo tale che quanti più pecciolesi, nei sei mesi di mostra, visitino la Biennale di Architettura".

Da oggi, venerdì 4 giugno, sul sito del Comune e tramite l’App Sistema Peccioli, sarà possibile per i cittadini prenotare per uno dei sei eventi in programma nel 'Laboratorio Peccioli'. Il primo è fissato al prossimo 17 giugno e sarà 'Voci', un percorso artistico-letterario che accompagna i visitatori alla scoperta dei luoghi del territorio, religiosi e non. L'amministrazione comunale dà la possibilità ai cittadini interessati di visitare La Biennale di Venezia, in programma dal 22 maggio al 21 novembre 2021, e lo farà a partire da questo evento.





Grazie a un accordo con la Fondazione Biennale, infatti, il Comune dispone di ingressi gratuiti alla mostra e intende estendere l'invito a partecipare anche ai propri cittadini, in particolare in occasione di eventi specifici caratterizzanti il nostro territorio. Le successive date saranno il 9 e 23 settembre, il 7 e 14 ottobre e la chiusura del 4 novembre.Per ogni evento saranno messi a disposizione gratuitamente dei pullman per il viaggio, che si svolgerà nell'arco della giornata, da Peccioli e Venezia (Terminal Tronchetto) per circa 50 persone, rispettando le norme anti-Covid sulla capienza massima consentita. E' possibile prenotarsi per una sola data.