Presentazione del libro 'Un angolo di luce' di Maria Insalata Siciliano presso la Rsa Le Sorgenti

Presso l'auditorium della RSA Le Sorgenti di San Giuliano Terme si è svolta, venerdì 8 settembre, la presentazione del libro "Un angolo di luce" di Maria Insalata Siciliano. Nata ad Alessano, in Puglia, nel 1927, si laurea in Lettere moderne e comincia la sua attività di insegnate. La vita di Maria scorre tra lavoro e famiglia fino a quando, in seguito ad un tragico evento personale, scopre una nuova dimensione, quella poetica. Maria si butta a capofitto nella scrittura, pubblicando varie raccolte poetiche, apprezzate da molti critici letterari. Organizzatrice dell'evento è la RSA Le Sorgenti, struttura sanitaria che accoglie anziani non autosufficienti, dove vive attualmente la signora Maria. Alla presenza dei familiari, critici, autorità comunali e residenti della struttura l'evento è stato aperto alla cittadinanza e inserito nel cartellone dell'Estate Sangiulianese. La RSA Le Sorgenti intende infatti essere parte integrante del territorio e diventare un luogo aperto, capace di innescare uno scambio con la comunità attraverso un insieme di proposte da progettare e condividere.