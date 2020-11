Arrivano 'I Pippidi' della professoressa Laura Nuti

Un racconto tenero e divertente, che lascia il sorriso nel cuore. E' uscito per Marchetti Editore 'I Pìppidi. Ovvero tre conigli in un giardino' scritto dalla professoressa Laura Nuti, insegnante e autrice di libri per ragazzi e bambini, con le illustrazioni di Gabriele Simili.

La trama

Un giorno, nel giardino di 'casa dababboemamma' arriva Pippo, un coniglietto grigio con delle buffe orecchie. Dopo alcuni giorni, ecco Timmy, un coniglietto dal mantello marroncino. Da dove vengono? Di chi sono? Come sono arrivati fin qui? Sarà l’arrivo di Pimmi, un cucciolo color albicocca, a svelare il mistero.

Da quel momento Pippo, Timmy e Pimmi, ovvero i Pippidi, vivono e impazzano nel grande giardino, coccolati e viziati da tutti gli 'umani' che lo frequentano. I Pippidi ne combinano di tutti i colori e passano anche momenti difficili, ma non c’è da temere perché alla fine la tempesta si allontana e nel grande giardino torna sempre la felicità.

Al termine della storia, due simpatiche appendici con utili consigli a chi vuole allevare coniglietti (come nutrirli?, di che cosa hanno paura?, che cosa li rende felici?) e notizie su di loro a dir poco sorprendenti: lo sapete che c’è un coniglio sulla Luna? E sapete chi è Ester Bunny, il coniglietto pasquale?

Il libro si rivolge a bambini e bambine e riecheggia il gioco '1, 2, 3... stella' perché il messaggio che vuol dare è proprio quello che la lettura è un gioco che se si fa nostro da piccoli ci accompagna per tutta la vita.

L'autrice

Laura Nuti è stata ricercatrice presso l’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Toscana (IRRE) e insegnante di materie letterarie presso l’Istituto Comprensivo Tongiorgi di Pisa. Appassionata di mitologia classica, ha scritto numerosi testi di narrativa su questo argomento, editi da Loescher Editore, destinati ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con Marchetti Editore ha pubblicato 'Storie di stelle. Miti da leggere e raccontare' (2015) e 'Come le ciliegie: avventure e disavventure degli eroi di Omero' (2018).

Info: www.marchettieditore.it.