Il presidente Giani riceve l'Emblema Araldico dell'istituto del Nastro Azzurro

Martedi 20 luglio si è svolta a Firenze presso il Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati la visita del Presidente della Federazione Provinciale di Pisa dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valore Militare avv. Alberto Andreoli. Durante la visita il governatore della Toscana Eugenio Giani ha ricevuto l’Emblema Araldico e la tessera di socio benemerito, oltre al diploma d’onore in memoria del nonno Eugenio (omonimo del Presidente), originario di San Miniato, per la Medaglia di Bronzo al Valore Militare conferita con Regio Decreto del 4 luglio 2020 con la seguente motivazione: "Comandato di pattuglia con due compagni agli ordini di un ufficiale incaricato di accertarsi se un abitato era occupato dal nemico, si mostrò sprezzante del pericolo, nell’affrontare un forte nucleo di avversari che, superiori in numero, improvvisamente battevano la piccola pattuglia con una nutrita scaricadi fucileria, e col suo coraggio e con la sua calma respingeva i nemici dando modo all’ufficiale di portarsi al sicuro" - San Tommaso Udine 30 ottobre 1918.

Durante il colloquio sono stati ricordate le radici storiche dell'Istituto del Nastro Azzurro, fondato nel 1923 ed eretto in ente morale con Regio Decreto 31 marzo 1928 n° 1308, posto sotto l’egida del Ministero della Difesa, con la finalità di rappresentare tutti coloro che per comportamenti ed atti di estremo sacrificio ed eroismo, in guerra o nel corso di operazioni per il mantenimento della pace all’estero o nella lotta alla criminalità organizzata, hanno ricevuto una decorazione al Valore Militare, la Croce d’Onore e le Decorazioni al Valore di Forza Armata.

Il presidente Giani ha ascoltato con interesse il programma degli eventi organizzati dall’Istituto per l’anno 2021 compreso il Congresso Nazionale che si terrà nel mese di Ottobre nel Comune di Arezzo e che vedrà tra i suoi principali prestigiosi ospiti anche il neo Socio Benemerito Eugenio Giani.