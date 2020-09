Prorogato il termine per presentare domanda per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La Direzione Politiche della Casa comunica che il termine di consegna delle domande del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), inizialmente previsto per l'11 settembre, è stato prorogato al 30 settembre 2020.

Si ricorda che i moduli di domanda sono disponibili presso il sito del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/ it/default/29194/ Pubblicazione-Bando-Edilizia- Agevolata-Pubblica-E-R-P-anno- 2020.html) o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Lungarno Galileo Galilei n. 43 nei giorni di apertura al pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le domande compilate potranno essere presentate a mano all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Pisa negli orari di apertura; spedite con raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, all’Ufficio Casa del Comune di Pisa, Via Degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, entro il termine di scadenza del bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante; inviate a mezzo PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it