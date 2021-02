Record di iscrizioni ai corsi di Fare teatro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

APRIRE MONDI PER NON DARLA VINTA AL VIRUS (O ALLA DEPRESSIONE)

Record di iscrizioni ai corsi del Teatro Verdi. Malgrado la situazione sanitaria, o forse proprio a causa di questa, emerge con chiarezza la voglia delle persone di esercitare la fantasia e stimolare la propria creatività condividendola con gli altri. Non solo partiranno tutti i corsi proposti, ma alcuni sono in sovrannumero e già si pensa a doppiarli.



“Abbiamo avuto molte titubanze nel proporre i corsi quest’anno, data l’impossibilità di iniziarli in presenza, poi abbiamo rotto gli indugi proponendo formule nuove e percorsi rimodulabili a seconda della situazione che ci troveremo ad affrontare, ed il nostro sforzo è stato premiato: il corso di scrittura di Federico Guerri e Franco Farina e il corso di Speech e Narrazione di Cristina Lazzari sono ben oltre i numeri massimi che avevamo stabilito, tanto che se le richieste aumentassero ancora saremo costretti a doppiarli” – afferma Luca Biagiotti, responsabile della Formazione della Fondazione Teatro di Pisa.

È evidente che la voglia di fare teatro e di costruire percorsi creativi collettivi è molta, e che l’idea di iniziare in remoto per ideare e preparare eventi che possano plausibilmente finire in presenza (a giugno? A luglio?), magari all’aperto, approfittando della buona stagione, è piaciuta e parecchio. Più che proporre modalità abitualmente usate sacrificandole agli strumenti utilizzabili in questo momento particolare, gli operatori hanno proceduto a inventare e sperimentano modi nuovi che portano ugualmente avanti creatività e forme relazionali interessanti. L’idea è stata di accentuare quello che di positivo offre la “reclusione” casalinga e di provare a giocare con quello. Non è fare teatro, ma predisporsi al meglio a farne quando sarà possibile, mantenendo in allenamento quel nostro muscolo creativo che in questo periodo rischia altrimenti di atrofizzarsi. “È un po’ un uovo di Colombo, ma in situazioni normali non avremmo avuto allo stesso tavolo della scrittura persone che condividono il progetto pur essendo a centinaia di chilometri di distanza; quando abbiamo iniziato il corso la loro unica preoccupazione era come prepararsi, quando e se sarà possibile, al viaggio per giocare insieme agli altri la parte finale del progetto; ma in ogni caso il corso è già una festa di questa strana prossimità trovata, che in ogni caso sarà adeguatamente celebrata”.

Questa adattabilità a tutte le situazioni, propria dei corsi proposti, ha riaperto anche la possibilità di ribadire nuove idee alle scuole superiori che tutti gli anni interagiscono con la Fondazione Teatro di Pisa anche in orario mattutino; cosicché ulteriori iniziative si sommeranno ai cinque corsi di cui sopra, appena iniziati (Recitazione per ragazzi dai 14 ai 19, dai 10 ai 14, per studenti universitari e adulti, di Scrittura e di Speech e Narrazione), che andranno ad unirsi ai tre corsi già attivi dei “veterani”, in una popolata navigazione senz’altro più avventurosa del solito, ma in un certo senso ancor più necessaria di quanto solitamente avviene in un anno “normale”.

I corsi in dettaglio:

“COSTRUTTORI DI SOGNI” – corso di recitazione per bambini di 4/5 elementare e scuole medie – mercoledì dalle 18.30 alle 20.30, condotto da Erika Gori.

“La GRANDE RICERCA” - corso di recitazione per studenti delle superiori - giovedì dalle 15.00 alle 17.00, condotto da Franco Farina e Federico Guerri.

“LA VALIGIA DELL’ATTORE” - corso di recitazione e narrazione per universitari e adulti - mercoledì dalle 19.00 alle 21.00, condotto da Luca Biagiotti, Franco Farina e Cristina Lazzari.

“CREARE MONDI PER RI- CREARSI” - laboratorio di scrittura creativa – giovedì dalle 18.00 alle 20.00, condotto da Franco Farina e Federico Guerri.

“SPEECH & VOICE” – L’ARTE DEL PARLARE E DEL COMUNICARE” – per tutte le età – giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30, condotto da Cristina Lazzari.

I corsi hanno cadenza di un incontro la settimana della durata di due ore. Sono iniziati il 27 gennaio e si concluderanno tra fine giugno ed i primi di luglio a seconda del corso.

Info: Teatro Verdi 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it., facebook FARE TEATRO, federicguerri@yahoo.it