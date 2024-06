Revolution in green: Alternativa impianti svela il futuro dell’energia all'evento greencontriamoci del 7 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Questo evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le innovative soluzioni di noleggio operativo dei sistemi fotovoltaici e per scoprire il nuovo volto dell’azienda, simbolo di una trasformazione che guarda al futuro. Con la partecipazione di esperti del settore e partnership di rilievo come BNP PARIBAS, “GREENCONTRIAMOCI” si preannuncia come un appuntamento di spicco nel panorama dell’energia sostenibile, offrendo ai giornalisti un'opportunità esclusiva per raccontare un'evoluzione strategica nel mercato energetico italiano. Alternativa Impianti si distingue per il suo impegno nel migliorare la vita dei clienti e delle generazioni future, offrendo impianti termici e fotovoltaici su misura. L’azienda non si limita a vendere prodotti, ma progetta e realizza soluzioni personalizzate di efficienza energetica, seguendo ogni fase del processo, dalla progettazione all’assistenza, senza alcun subappalto. L’azienda si posiziona come unico referente per i propri clienti, garantendo la gestione diretta di tutte le fasi del progetto. Questo approccio integrato assicura un’attenzione scrupolosa ai dettagli, dalla progettazione all’installazione, fino alla manutenzione. Alternativa Impianti offre soluzioni su misura che garantiscono risparmio energetico e una completa tranquillità per i clienti. Durante l’evento, verrà presentato il nuovo logo di Alternativa Impianti, simbolo di modernità e innovazione. Il logo, caratterizzato da linee morbide e un design che richiama l’intelligenza artificiale, rappresenta l’essenza green dell’azienda e il suo orientamento verso il futuro. Questo restyling riflette l’identità solida e la vision aziendale, ponendo l’accento sull’innovazione e il progresso. Il cuore dell’evento sarà il tema del noleggio operativo dei sistemi fotovoltaici, una soluzione innovativa che offre alle imprese vantaggi tecnici ed economici. Grazie alla collaborazione con BNP PARIBAS, verranno illustrate le opportunità offerte dal noleggio operativo, un modello che consente alle aziende di accedere a tecnologie avanzate senza immobilizzare capitali. Alternativa Impianti è riconosciuta come leader nel settore dell’efficienza energetica, con prestigiosi riconoscimenti come “Leader della crescita” nel 2020 e nel 2023. L’azienda si colloca tra i top player del settore in Italia e in Europa, confermando la propria posizione di rilievo grazie all’innovazione e alla qualità dei suoi servizi. Programma dell’evento 10:00: Accredito e welcome coffee 10:30: Introduzione all’evento 11:00: Cosa è il noleggio operativo - Dott.ssa Elisa Moro, Account Manager di BNP PARIBAS 11:30: Coffee break 12:00: Il Noleggio del Fotovoltaico, soluzioni business: sostenibilità tecnica ed economica per le imprese - Giulio Bongianni, Direttore Generale di Alternativa Impianti e Ing. Emanuele Lucarini, Project Manager di TSG Italia 12:30: Networking lunch 14:00: Presentazione del rebranding aziendale 14:30: Networking 16:00: Conclusioni