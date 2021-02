Tornano le visite guidate alla Riserva Naturale della Cornacchiaia

Dopo il lockdown ed il periodo invernale, da domenica 14 febbraio riapre al pubblico l'Oasi WWF del Bosco di Cornacchiaia. "Oltre a garantirne la gestione - dichiara il Presidente del WWF Alta Toscana ODV Marcello Marinelli - abbiamo incrementato il numero di visitatori e, dopo il calendario estivo straordinario per la forzata chiusura primaverile, ripartono le visite che saranno ogni prima e terza domenica del mese, fino a maggio. Speriamo presto di poter aggiungere nell'anno in corso, appena la situazione ce lo consentirà, l'accoglienza di gruppi di scolaresche in visita e di studenti delle scuole superiori in percorso di formazione".

"In questi giorni abbiamo rinnovato la convenzione con l'associazione WWF Alta Toscana ODV che per conto dell'Ente gestisce l'oasi - continua il Presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini - si tratta di un'area di grande pregio, da vivere e scoprire". "Per questo abbiamo in programma il restauro di Casa Elia - spiega il direttore Riccardo Gaddi - per poterla rendere utilizzabile da associazioni che organizzano visite guidate nell’area, campi solari, base per studi scientifici, giornate di volontariato e come Porta del Parco a sud". L'Oasi, nata nel 2008 ed estesa per 89 ettari all'interno della Riserva Naturale di 'Cornacchiaia e dell'Ulivo' nell’estremità meridionale della Tenuta di Tombolo, si trova all'interno del sito di importanza comunitaria (SIC) denominato 'Selva Pisana', ed è classificata come 'core area' del sito riserva della biosfera Unesco 'Selva Costiere di Toscana', protetta dalla convenzione internazionale sulle zone umide di Ramsar.